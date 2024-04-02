В Samsung Galaxy S24 Ultra нашли проблему, мешающую делать фото

Пользователи Samsung Galaxy S24 Ultra обнаружили неприятную проблему: камера смартфона откровенно «тормозит» при съемке.

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Иногда задержка составляет треть секунды, а иногда и вовсе полсекунды! В результате, если вы снимаете в динамичных условиях, например, в людном месте, или фотографируете что-то движущееся, велик риск, что нужный момент будет упущен.

Автор одного обзора провел сравнительный тест S24 Ultra с эталонным Pixel 8 Pro и зафиксировал, что в среднем смартфон Samsung медленнее на треть секунды. И это не какие-то мелочи. На практике такая задержка приводит к досадным промахам при съемках:

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Представьте, что вы пытаетесь сделать кадр своих детей, играющих в парке, или запечатлеть домашнего питомца. С камерой Samsung S24 Ultra получить идеально четкий кадр в нужный момент будет сложнее.

К счастью, решение проблемы есть. Samsung поставляет модуль Camera Assistant с приложением Good Lock. В нём есть опция Quick Tap, которая теоретически ускоряет захват изображения в приложении камеры.

Тесты подтверждают – Quick Tap работает! При хорошем освещении Galaxy S24 Ultra снимает практически так же быстро, как Pixel 8 Pro. При недостаточном свете и ночью разница есть, но она меньше.