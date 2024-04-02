На Урале обнаружили обломки ракеты «Союз»

Обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б» рухнули в лесу под Карпинском в Свердловской области, что было обнаружено при облете района на вертолете. По информации уральского портала Е1.ru, в ближайшее время планируется утилизировать фрагменты ступеней.

Согласно данным издания, жители Карпинска были предупреждены о том, что обломки ракеты могут упасть неподалеку от их города. Тем не менее, многие из них испугались грохота в небе, о котором сообщил один из очевидцев, сравнив его с раскатами грома.

Запуск ракеты состоялся 31 марта с космодрома Байконур. Она успешно вывела на орбиту космический аппарат для дистанционного зондирования Земли.