Названы самые популярные браузеры для ПК и мобильных

Аналитики компании Statcounter обновили рейтинг самых популярных браузеров, дополнив его данными за март 2024 года.

Согласно инфографике, Google Chrome продолжает удерживать лидирующие позиции среди десктопных браузеров, занимая 65,77% рынка. Microsoft Edge сохраняет второе место с результатом в 12,7%, а браузер Apple Safari замыкает тройку лидеров с 8,63%. Четвертое и пятое места достались Firefox и Opera, которые имеют 6,61% и 3,16% доли рынка соответственно.

В сегменте мобильных браузеров Google Chrome также лидирует с долей в 65,29%, в то время как Apple Safari и Samsung Internet занимают второе и третье места соответственно с 24,26% и 4,41%. На четвертом и пятом местах расположились Opera и UC Browser с долями в 2,2% и 1,44%.

Microsoft Edge занимает лишь 0,3% мобильного рынка, однако компания активно работает над внедрением поддержки расширений для мобильной версии, что потенциально может способствовать улучшению его позиций в будущем. Кроме того, Microsoft активно добавляет свои ИИ-продукты, например, ассистента Copilot, в фирменный браузер.