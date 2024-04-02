Обнаружена древнейшая каменная скульптура

Ученые обнаружили, возможно, древнейшую скульптуру, изображающую животное. Результаты исследования опубликованы в журнале Rock Art Research.

Необычный камень из цементированного песка был обнаружен в 2018 году на мысе в 330 километрах от Кейптауна в Южной Африке. Он имел необычную симметричную форму и напоминал ската без хвоста. В новой работе ученые предполагают, что камень является скульптурой, которая действительно изображает ската-хвостокола Dasyatis chrysonata с ампутированным хвостом.

Датирование близлежащих пород показывает, что возраст скульптуры может достигать 130 тысяч лет. В пользу того, что камень является искусственно созданным артефактом, ученые приводят такие доводы, как необычайная схожесть симметричных очертаний и пропорций со скатом, а также симметричные узоры. Случайное возникновение такой формы, сочетающей в себе сразу несколько уровней симметрий, ученые считают маловероятным.

Согласно гипотезе, древние люди могли практиковать создание аммоглифов — рисунков, сделанных на песке. Аммоглифы могли служить промежуточным этапом в переходе между созданием древними людьми абстрактных изображений и наскальными рисунками живых существ.