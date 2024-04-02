Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу

Российская компания Yadro запустила розничные продажи отечественного планшета Kvadra_T. Устройство предлагается по цене 42 тыс. руб., сообщают «Ведомости».

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Планшет Yadro Kvadra_T оснащается 10,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, неназванным 8-ядерным процессором, 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ медленного типа eMMC 5.1.

Работает новинка на базе фирменной операционной системы kvadraOS, основанной на Android Open Source Project (AOSP). Выбор такой системы позволил обеспечить совместимость с Android-приложениями.

В Kvadra_T установлены основная камера на 13 Мп и фронтальная с разрешением 5 Мп, а также аккумулятор емкостью 34,2 Вт*ч (9000 мАч).

Планшет предлагается в двух цветах: «Серенити» и «Аргентум». В комплект поставки входят Kvadra_T, зарядное устройство на 20 Вт, кабель USB Type-C и пассивный стилус, который отличается меньшей точностью по сравнению с активным (Apple Pencil, Samsung S-Pen). Пользователям также будут доступны разнообразные аксессуары, включая чехлы и клавиатуру, но за отдельную плату.