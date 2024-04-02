Исследование: все люди имеют разную «скорость» зрения

Эксперимент показал, что все люди имеют разную скорость восприятия визуальных сигналов, и чем она выше — тем быстрее будет реагировать на происходящее человек.

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Об исследовании сообщает Тринити-колледж в Дублине (Ирландия).

«Эта научная работа предполагает, что у некоторых людей есть врожденное преимущество в определенных ситуациях, где время реакции имеет решающее значение, например, в спортивных состязаниях с мячом или в соревновательных играх. Некоторые люди воспринимают быстро меняющийся визуальный сигнал на частотах, недоступных другим, что означает, что некоторые получают доступ к большему количеству визуальной информации за тот же период времени, чем другие», — поясняется в сообщении.

Чтобы доказать это, ученые оценивали, какую частоту мерцания света могут распознать участники эксперимента. Когда частота включения-выключения света была выше, чем порог чувствительности, участник эксперимента считал, что он горит постоянно. Если ниже — отмечал мерцание.

То есть, фактически, удалось замерить, сколько изображений в секунду способен распознать каждый доброволец.

Окончательный результат, опубликованный в журнале PLOS ONE был представлен в Герцах — единицах для измерения частоты. Измерения проводились по трем схемам. Сначала частоту мигания света постепенно снижали, потом поднимали — это позволяло понять, в каком диапазоне мозг конкретного участника может воспринимать визуальный сигнал корректно. Потом для каждого из 88 добровольцев формировали собственную схему, где вперемешку давали серии миганий разной частоты, чтобы уточнить пределы восприятия.

В итоге выяснилось, что самый чувствительный участник мог распознать мерцание с частой 65 Гц (то есть, 65 включений и выключений в секунду), самый низкий результат был около 20 Гц — при мерцании чаще 20 раз в секунду испытуемый говорил, что свет горит постоянно.

Зрительное восприятие включает в себя множество физиологических и психологических процессов. И пока трудно объяснить разницу в показателях. Поскольку все участники исследования были примерно одного возраста, имели нормальную или скорректированную до нормальной остроту зрения и в целом у всех было хорошее здоровье, различия нельзя объяснить влиянием этих факторов.

«Например, на физическом уровне различия в анатомии первичной зрительной коры могут влиять на обработку зрительной информации. На более высоком уровне психологической обработки формирование восприятия и, как следствие, принятие решения также влияют на то, определяет ли человек, что он воспринимает стимул как постоянный или непостоянный. Кроме того, естественные вариации колебаний мозговых волн могут привести к разнице в размерах окна зрительной интеграции», — рассуждают авторы исследования.

Несмотря на то, что порог восприятия между участниками разнился, для каждого он оставался более или менее стабилен. При этом дальнейший анализ показал, что уровень восприятия все же колеблется, и у женщин эти изменения сильнее, чем у мужчин.

«Поскольку [в обычной ситуации] у нас есть доступ только к нашему субъективному опыту, мы могли бы наивно ожидать, что все остальные воспринимают мир так же, как и мы. Такие примеры, как дальтонизм, показывают, что это не всегда так, и кроме него есть много менее известных способов, которые обеспечивают различное восприятие. Это исследование характеризует одно из таких различий — «частоту кадров» нашей зрительной системы. Некоторые люди действительно видят мир быстрее, чем другие», — отмечает доцент кафедры нейробиологии развития Кевин Митчелл.

Профессор зоологии Эндрю Джексон считает, что на скорость восприятия влияет эволюция.