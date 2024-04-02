Исторический ареал канадской рыси в США оказался шире, чем считалось

Международная команда исследователей проанализировала исторические данные и разработала модель ареала канадской рыси в 1900 году. Оказалось, что тогда он был намного шире, чем считали ученые. Канадская рысь обитала за пределами современного ареала в США: на северо-западном побережье Тихого океана, вокруг Великих озер и в некоторых районах Новой Англии. В перспективе ученые могут воссоздать необходимые для рыси условия в этих ареалах и сохранить популяции животного. Исследование опубликовано в журнале Biological Conservation.

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Канадская рысь (Lynx canadensis) обитает в Канаде, на Аляске и в северных районах США. В Америке ее численность сократилась — сегодня канадская рысь встречается в ограниченных северных районах штатов Вашингтон, Айдахо, Монтана, Миннесота и Мэн. До сих пор меры по сохранению канадских рысей основывались на данных о том, что эти животные никогда не встречались за пределами 5 штатов — хотя в 1999 году небольшая популяция рысей была восстановлена в Скалистых горах Колорадо.

Американские и канадские ученые решили выяснить, где обитали канадские рыси в прошлом. Для этого они создали модель на основе данных о температуре, количестве осадков и землепользовании за последние 40 лет. Затем исследователи адаптировали модель к природным условиям 1900 года и выяснили, что в прошлом рыси обитали на северо-западном побережье Тихого океана, вокруг Великих озер и в некоторых районах Новой Англии. Их исторический ареал шире, чем считалось ранее. Также ученые спрогнозировали среду обитания рыси в 2050 и 2070 годах. Оказалось, что теоретически пригодные для рыси районы находятся в пределах ее исторического ареала: в центральном Айдахо, Северной Юте, на территории Йеллоустонского национального парка и его окрестностей.

По словам авторов, в будущем эти районы могут поддерживать популяции канадской рыси. Ее сохранение как хищника важно для сохранения целостности лесных экосистем.