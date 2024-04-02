Инсайдер показал макет iPhone SE 4 и чехол к нему

В сети появились фотографии макета будущего iPhone SE 4 в защитном чехле. Изображения были опубликованы в социальной сети X (ранее Twitter) авторитетным инсайдером Majin Bu.

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То, что производители аксессуаров вооружились металлическими макетами нового iPhone SE 4, указывает на начало производства защитных чехлов для устройства. Кроме того, появившиеся снимки подтверждают прежние утечки, на которых iPhone SE четвертого поколения имел «безрамочный» дизайн и вырез под сканер лица Face ID.

В целом, смартфон действительно похож на iPhone 13 и 14, о чем ранее утверждали инсайдеры. Основным отличием iPhone SE 4 от номерных моделей будет наличие на задней панели смартфона всего одной камеры.

Кроме того, судя по изображениям и вырезу в чехле, iPhone SE 4 не получит Action Button и вместо этого сохранит привычный переключатель беззвучного режима. Пока характеристики новинки остаются неизвестны. По слухам, бюджетный смартфон Apple предложит 6,1-дюймовый OLED-дисплей от BOE и будет представлен в 2024 или 2025 году.