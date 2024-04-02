Космонавт Борисов рассказал о восстановлении после возвращения с МКС

Российский космонавт Константин Борисов, вернувшийся на Землю после полугода нахождения на МКС, рассказал, как проходит процесс восстановления. Борисов записал видео, на котором показал, как гуляет по территории Звездного городка и наслаждается весенней погодой.

По словам космонавта, первые 14 дней после приземления за ним «плотно наблюдали врачи». Все это время проводились различные тесты и приходилось сдавать большое количество анализов. Также проходили встречи с инженерами, которые еще называют «разборами». В ходе этих встреч космонавты обсуждали, что еще можно улучшить, чтобы сделать жизнь человека в космосе более комфортной и эффективной.

Борисов отметил, что на 16-17 сутки он начал много ходить, а также занялся плаванием.

«Я плаваю, вспоминаю технику плавания, загружаю мышцы, также много хожу. Мне очень нравится ходить. Ходить, на самом деле, проще, чем я думал», – рассказал космонавт.

Он добавил, что в ближайшее время сможет сесть за руль автомобиля, так как невролог уже снял запрет на вождение. Кроме того, космонавта ожидает неделя в санатории, где процесс восстановления будет окончательно завершен.

Константин Борисов вернулся на Землю 12 марта на корабле Crew Dragon. Экипаж приводнился у побережья Пенсаколы, в штате Флорида, в 5:47 утра (12:47 мск). Наряду с россиянином в экипаж входили астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурука. На орбите они провели шесть с половиной месяцев.