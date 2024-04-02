В ассортименте Apple появятся бюджетные AirPods с функцией ANC
Компания Apple намерена в 2024 году расширить ассортимент фирменных наушников выпуском более доступной модели AirPods. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика Джеффа Пу.
По данным аналитика, индийский завод Foxconn увеличит объемы сборки AirPods в последнем квартале 2024 года, что подтверждает ранние утечки о пополнении в ассортименте Apple. Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман заявлял о планах Apple выпустить сразу две модели AirPods четвертого поколения осенью текущего года, которые будут отличаться обновленным дизайном и улучшенным качеством звука. Одна из моделей, предположительно среднего класса, также получит функцию активного шумоподавления (ANC) и встроенный динамик для поиска зарядного кейса в приложении «Локатор».
Также Джефф Пу считает, что второе поколение флагманских полноразмерных наушников AirPods Max выйдет до конца 2024 года. Первая модель поступила в продажу в начале 2020 года.
Пока что инсайдеры не готовы прогнозировать и называть приблизительную стоимость бюджетных AirPods. Однако самые доступные базовые наушники AirPods третьего поколения стоят $170, тогда как второе поколение предлагается за $130. Однако эти модели не поддерживают функцию активного шумоподавления.