В ассортименте Apple появятся бюджетные AirPods с функцией ANC

Компания Apple намерена в 2024 году расширить ассортимент фирменных наушников выпуском более доступной модели AirPods. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика Джеффа Пу.

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По данным аналитика, индийский завод Foxconn увеличит объемы сборки AirPods в последнем квартале 2024 года, что подтверждает ранние утечки о пополнении в ассортименте Apple. Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман заявлял о планах Apple выпустить сразу две модели AirPods четвертого поколения осенью текущего года, которые будут отличаться обновленным дизайном и улучшенным качеством звука. Одна из моделей, предположительно среднего класса, также получит функцию активного шумоподавления (ANC) и встроенный динамик для поиска зарядного кейса в приложении «Локатор».

Также Джефф Пу считает, что второе поколение флагманских полноразмерных наушников AirPods Max выйдет до конца 2024 года. Первая модель поступила в продажу в начале 2020 года.

Пока что инсайдеры не готовы прогнозировать и называть приблизительную стоимость бюджетных AirPods. Однако самые доступные базовые наушники AirPods третьего поколения стоят $170, тогда как второе поколение предлагается за $130. Однако эти модели не поддерживают функцию активного шумоподавления.