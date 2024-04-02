Новый флагманский смартфон Sony может разочаровать фанатов бренда

Sony работает над новым флагманским смартфоном линейки Xperia 1. По первым слухам, эта модель должна была получить название Xperia 1 VI и три новых 48-мегапиксельных сенсора Exmor T. Новые же слухи из китайской соцсети Weibo, как пишет GizmoChina, указывают, что на аппаратном уровне камеры новинки не изменятся.

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Согласно сообщению инсайдера из Weibo, Xperia 1 VI будет оснащен основной камерой Exmor T на 48 МП , f/1,9, 24 мм, 1/1,35 в сочетании со сверхширокоугольной камерой на 12 МП, f/2,2, 16 мм, 1/2,5 и телеобъективом на 12 МП, f/2,3, 85 мм, f/2,8, 125 мм, 1/3,5. Ровно такой же набор оптики Sony использовала в прошлогоднем флагманском смартфоне Xperia 1 V.

Если это окажется правдой, то, считают в GizmoChina, вполне вероятно, что Sony решила пойти по пути улучшения программного обеспечения камер с помощью ИИ.

«Хотя характеристики камеры могут остаться прежними, дизайн самого устройства, скорее всего, изменится. Так, недавно сообщалось, что Sony сделает оформление своего будущего флагмана Xperia более массовым, отказавшись от соотношения сторон 21:9. Это приведет к тому, что предстоящий девайс будет короче и шире по сравнению со своими предшественниками», – также отметили в издании.

Ожидается, что Sony представит Xperia 1 VI во втором квартале 2024 года.