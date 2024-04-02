Определена масса самых первых звезд во Вселенной

Ученые Института астрономии и астрофизики Академии Синика (ASIAA) определили массу самых первых звезд с помощью мощного суперкомпьютера Национальной лаборатории Беркли. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Предполагается, что на самых ранних стадиях существования Вселенной после Большого взрыва существовали только водород и гелий, а важнейшие элементы, поддерживающие жизнь, такие как углерод и кислород, еще не появились. Примерно 200 миллионов лет спустя начали формироваться первые звезды, известные как звезды Населения III. Они стали источником более тяжелых элементов через ядерное горение в своих ядрах, а потом взорвались в виде сверхновых, разбрасывая синтезированные атомы в межзвездное пространство.

Наблюдения за звездами, чрезвычайно бедными металлами, которые образовались после первых звезд и их сверхновых, сыграли решающую роль в оценке типичной массы первых звезд. Предполагается, что первые звезды имели массы от 12 до 60 солнечных масс.

Результаты компьютерного моделирования показали, что турбулентность фрагментирует гигантские газовые облака на несколько сгустков, каждый с плотным ядром от 22 до 175 солнечных масс, которые способны формировать первые звезды с массами от 8 до 58 солнечных масс, что хорошо согласуется с наблюдениями.