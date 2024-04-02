Астронавты миссии «Артемида-3» будут сажать овощи на Луне

Астронавтам, собравшимся высадиться на Луну в 2026 году, придется на время переквалифицироваться в «огородников».

Растения посадят в мини-теплице. Она будет стоять на открытой местности.

О намерениях начать сельскохозяйственные работы на естественном спутнике Земли на днях заявило NASA как об эксперименте «по наблюдению фотосинтеза, роста и системных реакций растений на стресс в условиях космической радиации и частичной гравитации». Ученые в первую очередь хотят понять, будут ли такие овощи съедобными.