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Астронавты миссии "Артемида-3" будут сажать овощи на Луне

Астронавтам, собравшимся высадиться на Луну в 2026 году, придется на время переквалифицироваться в «огородников».

Астронавты миссии «Артемида-3» будут сажать овощи на Луне
© globallookpress.com

Растения посадят в мини-теплице. Она будет стоять на открытой местности.

О намерениях начать сельскохозяйственные работы на естественном спутнике Земли на днях заявило NASA как об эксперименте «по наблюдению фотосинтеза, роста и системных реакций растений на стресс в условиях космической радиации и частичной гравитации». Ученые в первую очередь хотят понять, будут ли такие овощи съедобными.

Наука и техника
NASA