Желудочные камни помогут российским ученым отправиться по следам динозавров

Томские палеонтологи обнаружили в желудках сибирских динозавров камни, которые когда-то помогали пищеварению доисторических животных, а теперь помогут восстановить маршруты их миграции. Об этом рассказало РИА Новости.

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Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) нашли в желудках сибирских пситтакозавров гастролиты (камни, обломки минералов и горных пород, проглоченные животными). Эти камни помогали динозаврам перемалывать и переваривать пищу.

Останки пситтакозавров были найдены на стоянке около поселка Шестаково в Кемеровской области, но вид камней, обнаруженный в их желудках, в этом регионе не встречается.

Доцент геолого-геофизического факультета ТГУ Алексей Файнгерц рассказал, что в 2023 году палеонтологи пробурили скважину в Шестаково и изучили керн, совпадающий по времени с периодом обитания пситтакозавров.

Оказалось, что все отложения в этой местности приходятся на глину и мелкий песчаник.

«Крупной гальки, как та, что найдена в ЖКТ животных, не было на десятки километров вокруг», - подчеркнул Файнгерц.

По мнению ученых, пситтакозавры массово мигрировали на большие расстояния в поисках подходящих для пищеварения камней. Сейчас минералоги ТГУ изучают желудочные камни, чтобы определить их состав и выяснить, где их можно найти.

Ранее археологи из Тель-Авивского университета нашли места охоты древних людей на слонов. Ученые исследовали древние карьеры Верхней Галилеи и выяснили, что там располагались источники воды, которые привлекали мигрирующие стада слонов. В этих же карьерах предки людей - Homo erectus - добывали кремень для изготовления орудий, с помощью которых они убивали и разделывали слонов.