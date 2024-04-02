Названо необходимое количество памяти для работы ИИ на смартфоне

Специалисты корпорации Google рассказали, сколько оперативной памяти на смартфоне будут потреблять ассистенты искусственного интеллекта (ИИ). Об этом стало известно из выпуска подкаста Made by Google.

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По словам инженеров, на смартфоны Google будет устанавливаться виртуальный помощник Gemini AI. Однако он не сможет работать на ряде устройств из-за аппаратных ограничений. Так, вице-президент по ПО для устройств и сервисов Шанг Чау заявил, что для корректной работы ИИ-ассистента потребуется не меньше 12 гигабайтов оперативной памяти.

Подходящим для работы с ИИ смартфоном Чау назвал флагман Google Pixel 8 Pro. Он подчеркнул, что новые технологии зависят от количества предоставляемых ресурсов, поэтому сервис Gemini недоступен на модели Pixel 8, имеющей 8 гигабайтов памяти. Однако для этого устройства в Google выпустят помощника Gemini Nano.

Кроме того, Шанг Чау рассказал, что некоторые функции ИИ будут постоянно занимать определенное количество оперативной памяти — например, умный ответ. Таким образом они всегда будут готовы к работе.

В декабре инженеры компании Apple заявили, что для обработки связанных с ИИ операций можно применять не оперативную, а постоянную память смартфона. В корпорации назвали свое изобретение прорывом для внедрения передовых программ LLM.