Google начала блокировать массовые рассылки для защиты от фишинга

Наказывать за спам-звонки можно было и раньше. Но штрафы были кратно меньше. А сейчас юрлицу за это может грозить до 1 млн рублей. Однако на рынке не ждут, что усиление ответственности на что-то повлияет. Ключевая проблема в том, что пожаловаться на спам-звонок может только потерпевший. То есть если ваш телефон разрывается от назойливых предложений купить квартиру или взять кредит, именно вы должны подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу или в полицию. И при этом приложить запись звонка и номер, откуда звонили.

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Не у всех звонки записываются, да и далеко не каждый захочет проходить через все эти процедуры, считает юрист, член Палаты налоговых консультантов Елена Теленова:

Елена Теленова юрист, член Палаты налоговых консультантов «Для обычного пользователя это очень сложный механизм — отследить, кто звонил, зачем звонил. Опять же, само понятие спама… Спам это был или номером ошиблись? К вам они обращались или нет? Все это достаточно тяжело доказуемо».

Гораздо проще и понятнее массовому пользователю просто заблокировать номер телефона, откуда идет спам. Или обратиться к сотовому оператору, он проверит, кто звонил, и примет меры, вплоть до блокировки номера спамера. К тому же существуют специальные приложения от тех же операторов, которые предупреждают о спаме с незнакомых номеров.

Однако все это не приведет к штрафам за незаконную рекламу. По сути, это просто меры, чтобы защитить себя от назойливых звонков. Сами операторы не обязаны докладывать в ведомства о спаме, указывает гендиректор группы компаний ComNews Леонид Коник:

Леонид Коник генеральный директор группы компаний ComNews «Единственное обязательство сотовых операторов — это подключиться к системе «Антифрод», которую создал и запустил Роскомнадзор. Но эта система борется даже не со спамом в целом, а исключительно со звонками с так называемых подменных номеров, когда тот номер, который появляется при входящем звонке у абонента, не соответствует реальному номеру звонящего. В противном случае, когда кто-то звонит с мобильного телефона и предлагает абоненту того или иного оператора, например, кредит, с точки зрения оператора, это всего лишь звонок от абонента к абоненту. Он не знает о содержании разговора, не может знать. В конце концов, есть тайна как переписки, так и переговоров, поэтому не то что у оператора нет обязательства блокировать подобные звонки, а нет даже возможности узнать, каково содержание того или иного звонка».

Штрафовать, в частности, будут и за звонки от робота. Но отличить их от любых других ведомство или оператор, вероятно, не сможет, говорит эксперт. Зачастую нейросети могут вполне убедительно сымитировать человеческую речь, и по записи звонка доказать, кто именно вам звонил, будет трудно. Однако вполне возможно, что ФАС станет разбираться в этом непосредственно с самой компанией, которая распространяла рекламу, полагает старший юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Сергей Булгаков:

Сергей Булгаков старший юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» «На мой взгляд, это может уменьшить количество спам-звонков, потому что ранее точно такой же механизм был обкатан на борьбе с рекламными СМС и показал себя довольно эффективно. Как доказать содержание звонка — самый интересный вопрос с точки зрения юриспруденции, потому что если в случае СМС можно просто приложить скриншот, то содержание звонка подтвердить гораздо сложнее. Насколько мне известно, по СМС была такая практика, что граждане подавали жалобу, никак не подтверждая содержание СМС, и антимонопольная служба все равно привлекала компанию к ответственности, то есть она требовала от компании доказать, что СМС не содержала рекламы».

Но, перед тем как идти жаловаться, нужно понять, а действительно ли реклама прошла без согласия абонента. Потому что зачастую бывает так, что человек ставит галочку в документе или рассылке и абсолютно это не запоминает. А потом жалуется на звонки или СМС, на которые на самом деле подписался сам.