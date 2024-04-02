HDM Global снизила цены на все смартфоны Nokia

HDM Global уронила цены на все смартфоны Nokia, представленные на официальном сайте компании
HMD Global, продолжая дело легендарного производителя Nokia, решила порадовать пользователей доступными ценами на все смартфоны, представленные на официальном сайте.
Новые модели Nokia 110, Nokia 225 4G, HMD Pulse Pro и HMD T21 Rugged уже доступны по привлекательным ценам.
Так, классическая 4G-модель Nokia 110 доступна всего за $45. Nokia 225 4G – стильный телефон с 4G, камерой и MP3-плеером за $60.
HMD Pulse Pro – смартфон с 6.56-дюймовым экраном, 6 ГБ RAM, 128 ГБ памяти и процессором Snapdragon 4 Gen 1 за $178. А HMD T21 Rugged – защищенный смартфон с IP68, 4G, GPS, аккумулятором 4000 мАч и 8-мегапиксельной камерой за $200.
Цены на смартфоны Nokia на официальном сайте HMD Global – это отличное предложение для тех, кто ищет надежный и функциональный телефон по доступной цене.