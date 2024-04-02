Приложение «2ГИС» адаптировали для незрячих людей

Картографический сервис 2ГИС обновил мобильное приложение для iOS, благодаря чему пользователи с нарушениями зрения получили возможность пользоваться им при помощи голосового управления. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании 2ГИС.

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2ГИС начал полноценно работать в режиме VoiceOver – встроенная в iOS функция считывает экран и озвучивает интерфейс приложения, а пользователь может взаимодействовать с ним с помощью жестов и голосовых команд. В результате самые востребованные функции приложения 2ГИС на iOS стали доступными для незрячих: например, можно найти место, узнать актуальную информацию о нем, позвонить на контактный номер, построить маршрут, понять, какой транспорт ходит и на какой остановке выходить.

«Мы совершенствуем технологии для разных активных аудиторий – и существенно доработали приложение, чтобы людям с нарушениями зрения было проще и комфортнее находить нужные места и организации и добираться до них», – сказал руководитель направления развития продукта для пользователей 2ГИС Александр Сырков.

По его словам, ранее наиболее продвинутыми решениями для незрячих пользователей отличались зарубежные картографические сервисы, но теперь 2ГИС может полноценно их заменить и в этой сфере – сейчас на iOS, в будущем – на телефонах с Android.

Включить функцию VoiceOver можно в настройках iPhone, в меню «Универсальный доступ». Дополнительно в настройках 2ГИС ничего включать не нужно – сервис готов к работе с голосовым интерфейсом по умолчанию. Обновленная версия 2ГИС с поддержкой VoiceOver уже доступна в App Store.