Google удалит собранные в Chrome в режиме «Инкогнито» данные пользователей

Google удалит данные об активности пользователей Chrome в режиме Инкогнито
Google согласилась удалить миллиарды записей, содержащих данные относительно активности пользователей браузера Chrome в режиме «Инкогнито». Это решение помогло корпорации урегулировать коллективный иск.
В судебных документах (PDF) приводится сумма, в которую адвокаты истцов оценили претензии последних, — от 4,75 до 7,8 миллиардов долларов.
Отмечается, что стороны достигли соглашения, по которому Google должна удалить данные истцов о веб-активности в режиме «Инкогнито» браузера Chrome. Помимо этого, корпорация обязуется включить в этом режиме блокировку сторонних cookies по умолчанию.
Поверенные истцов считают, что в будущем это поможет обеспечить дополнительную конфиденциальность для любителей «Инкогнито» и параллельно ограничить объём собираемых данных.
Как объяснили адвокаты, в течение следующих пяти лет Google будет собирать меньше данных о просмотрах веб-страниц и, соответственно, меньше зарабатывать на подобных практиках.
«Достигнутое соглашение не позволит Google тайно собирать пользовательские данные, которые сама корпорация оценивает в миллиарды долларов», — заявил Дэвид Бойс, один из поверенных, в беседе с ArsTechnica. «Более того, суд обязал Google удалить все сведения, собранные неправомерным образом».
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