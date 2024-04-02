Google удалит собранные в Chrome в режиме «Инкогнито» данные пользователей

Google согласилась удалить миллиарды записей, содержащих данные относительно активности пользователей браузера Chrome в режиме «Инкогнито». Это решение помогло корпорации урегулировать коллективный иск.

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В судебных документах (PDF) приводится сумма, в которую адвокаты истцов оценили претензии последних, — от 4,75 до 7,8 миллиардов долларов.

Отмечается, что стороны достигли соглашения, по которому Google должна удалить данные истцов о веб-активности в режиме «Инкогнито» браузера Chrome. Помимо этого, корпорация обязуется включить в этом режиме блокировку сторонних cookies по умолчанию.

Поверенные истцов считают, что в будущем это поможет обеспечить дополнительную конфиденциальность для любителей «Инкогнито» и параллельно ограничить объём собираемых данных.

Как объяснили адвокаты, в течение следующих пяти лет Google будет собирать меньше данных о просмотрах веб-страниц и, соответственно, меньше зарабатывать на подобных практиках.