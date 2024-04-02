Представлена механическая клавиатура по цене Realme 12 Pro

Компания Work Louder представила беспроводную клавиатуру Knob, которая сочетает в себе стильный дизайн, премиальные материалы и функциональность.

© Knob

Knob выделяется своим оригинальным дизайном с кейкапами необычной формы. Алюминиевый корпус украшен символами, нанесенными методом реверсивной сублимации.

Клавиатура оснащена механическими переключателями с силой нажатия 55 г и функцией хот-своп, позволяющей менять свитчи без пайки.

Оранжевые клавиши Escape и стрелочки добавляют яркий акцент в дизайн. Небольшой LCD-дисплей с разрешением 100 × 310 пикселей отображает режимы работы и время автономности.

© Knob

Knob может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме (через Bluetooth). В комплекте идут отсоединяемые ножки и яркий оранжевый кабель.

Цена клавиатуры Work Louder Knob составляет $439. Примерно за ту же цену в России можно купить, например, смартфон Realme 12 Pro.

© Knob

Предзаказ можно будет оформить с 4 апреля 2024 года.