В России создали новый метод борьбы с утечками газа

Ученые из Вологодского государственного университета разработали инновационный метод определения объема природного газа при его утечках. Об этом пишет «Российская газета».

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По словам исследователей, новое изобретение является более удобным и простым, чем существующие аналоги. Оно может быть применено как в жилых зданиях, так и на газопроводах. Один из создателей метода, доцент кафедры теплогазоводоснабжения университета Антон Синицын рассказал, что задачу разработать доступный и удобный способ оценки величины утечки газа поставили перед учеными газовые компании.

Суть метода, по словам доцента Михаила Покровского, заключается в измерении объема газа при заполнении специального цилиндра. Прототип прибора сделан доступным и универсальным, его стоимость составляет около 10 тысяч рублей. Для промышленного производства ученые предлагают использовать более дорогие материалы, устойчивые к агрессивным средам. При массовом производстве и настройке прибора под конкретные задачи с несколькими размерами манжет стоимость оборудования может колебаться от 100 тысяч до миллиона рублей.

По словам Покровского, метод успешно прошел испытания.

Компании-заказчики уже начали использовать этот прибор. Он станет основой для создания передвижной лаборатории для оценки потерь природного газа. Ученым удалось получить патент на свое изобретение в конце февраля.