Бесплатному сервису электронной почты Gmail исполнилось 20 лет, Google представила его 1 апреля 2024 года. При этом изначально его сочли первоапрельской шуткой, передает Associated Press.

Агентство отметило, что соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин любили устраивать розыгрыши, поэтому каждое 1 апреля предлагали «диковинные идеи». В частности, они публиковали объявление об открытии вакансии в исследовательском центре «Коперник» на Луне и анонсировали функцию «царапать и нюхать» в поисковой системе.

В связи с этим, когда Google представил Gmail, пользователи восприняли его как очередную шутку. Особенно к этой мысли их подтолкнул тот факт, что сервис предлагал один гигабайт хранилища, которого хватало для хранения 13,5 тысяч писем, когда Yahoo и Microsoft разрешали хранить лишь 30-60 писем. Таким образом в Gmail было в 250-500 раз больше места.