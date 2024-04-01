OpenAl начал предоставлять пользователям доступ к ChatGPT без регистрации

OpenAl с 1 апреля начал предоставлять пользователям доступ к ChatGPT без регистрации. Об этом сообщается на сайте компании.

Такое решение в OpenAl объяснили миссией «сделать широко доступными такие инструменты как ChatGPT».

«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать его без необходимости регистрации. Мы будем внедрять эту функцию постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кто интересуется его возможностями», — говорится в тексте.

Нововведение доступно для пользователей из 185 стран, входит ли в это число Россия неизвестно.

Также в OpenAl анонсировали дополнительные меры защиты контента в ChatGPT. Речь идет о блокировке ответов чат-бота по «более широкому» кругу тем.