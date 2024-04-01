Apple официально признала популярные iPhone и iPad устаревшими

Apple обновила официальный список своих устаревших и винтажных устройств, включив в него некоторые старые модели iPhone и iPad. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В частности, Apple признала устаревшим iPhone 6 Plus. Это означает, что магазины Apple Store и авторизованные поставщики услуг Apple больше не предлагают ремонт или другое обслуживание устройства. Apple признает продукт устаревшим спустя семь лет после прекращения его продаж.

Apple выпустила iPhone 6 и iPhone 6 Plus в сентябре 2014 года. Ключевыми особенностями устройств стали экраны большего размера, чем у предыдущих моделей, а также поддержка Apple Pay. Apple прекратила выпуск iPhone 6 Plus в сентябре 2016 года, при этом iPhone 6 оставался доступным у реселлеров в некоторых странах еще несколько лет, поэтому он еще не считается "устаревшим". Поддержка смартфонов на программном уровне прекратилась в 2019 году с выходом iOS 13.

Кроме того, Apple пополнила список своих винтажных устройств планшетом iPad mini четвертого поколения. Это означает, что прошло более пяти лет с тех пор, как компания прекратила продажи этой модели. Магазины Apple и авторизованные поставщики услуг Apple продолжат предлагать ремонт винтажной продукции еще в течение двух лет при условии наличия запчастей.