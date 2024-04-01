Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает портал Downradar. На данный момент о сбоях заявили 3 708 человек. Большего всего отчетов о проблемах в работе соцсети поступило из Москвы (1 019), Санкт-Петербурга (28), Новосибирска (18). Также о проблемах заявили жители Минска (12 отчетов), Екатеринбурга (8), Ростова-на-Дону (8), Краснодара (8), Щеглова (8) и Кирова (7). Отмечается, что некорректную работу "Вконтакте" заметили и в других регионах страны.

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