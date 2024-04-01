Маск оценил вероятность гибели человечества из-за ИИ

Бизнесмен Илон Маск, владелец компаний SpaceX и Tesla, заявил на саммите Abundance Summit, что вероятность гибели человечества в целом из-за вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта составляет примерно 10–20%. Об этом пишет Business Insider.

Предприниматель заметил, что действительно, есть шанс, что искусственный интеллект положит конец человечеству.

Вместе с тем, отметил Маск, этот шанс достаточно низкий, составляет не более «10–20% или около того».

По его мнению, потенциал искусственного интеллекта стоит такого риска, даже если есть вероятность того, что технология обернется против людей.

Позитивный вариант развития событий с большей вероятностью перевесит негативный сценарий, предположил Маск.