Во «ВКонтакте» опровергли информацию о сбоях в работе соцсети

Социальная сеть "ВКонтакте" работает в обычном режиме. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании, комментируя многочисленные сообщения о возможных сбоях.

Сообщения о проблемах в работе "ВКонтакте" начали появляться после 21:00 по московскому времени. Сервис DownRadar показывает, что за последний час поступило около 5 тыс. отчетов о сбоях при подключении к соцсети.

"ВК не работает на компьютере и Android-смартфоне", – написал пользователь DownRadar под ником Александр.

О трудностях при подключении к "ВКонтакте" сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка, Нижнего новгорода и ряд других российских городов. Также проблемы наблюдаются у жителей Минска (Белоруссия) и Алматы (Казахстан).