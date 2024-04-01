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Во «ВКонтакте» опровергли информацию о сбоях в работе соцсети

Социальная сеть "ВКонтакте" работает в обычном режиме. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании, комментируя многочисленные сообщения о возможных сбоях.

Во «ВКонтакте» опровергли информацию о сбоях в работе соцсети
© РИА Новости

Сообщения о проблемах в работе "ВКонтакте" начали появляться после 21:00 по московскому времени. Сервис DownRadar показывает, что за последний час поступило около 5 тыс. отчетов о сбоях при подключении к соцсети.

"ВК не работает на компьютере и Android-смартфоне", – написал пользователь DownRadar под ником Александр.

О трудностях при подключении к "ВКонтакте" сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка, Нижнего новгорода и ряд других российских городов. Также проблемы наблюдаются у жителей Минска (Белоруссия) и Алматы (Казахстан).

"ВКонтакте" работает в обычном режиме", – заявили в компании, комментируя сообщения о сбоях.
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