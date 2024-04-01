Пользователи новой версии Windows столкнулись с проблемами

Некоторые владельцы ПК рассказали, что не смогли обновить свое устройство до новой версии Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

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Журналисты обратили внимание на жалобы, которые появились на сайте поддержки клиентов Microsoft. В ряде публикаций пользователи рассказали, что не смогли установить апдейт KB5035942. Речь идет о пятом крупном обновлении, который также называют Moment 5. Оно вышло в конце марта.

По словам одного из столкнувшихся с проблемами потребителей, обновление устанавливалось час и в конце зависло. Другой рассказал, что после перезагрузки апдейт исчез из «Центра обновления Windows».

«У меня Windows 11 23H2, и KB5035942 не устанавливается. Система постоянно говорит, что "что-то пошло не так, и не беспокойтесь, мы отменяем установку"», — рассказал другой владелец ПК.

Еще один пользователь зафиксировал на своем компьютере критическую ошибку с кодом 0x80188309. По словам журналистов Neowin, сложно назвать ориентировочное число пользователей, которые не смогли установить актуальное обновление.

В конце марта пользователи компьютеров на базе процессоров AMD рассказали о проблемах, появившихся после установки последнего обновления Windows 11. Судя по всему, из-за проблемы замедляются процессоры и прочие компоненты от AMD.