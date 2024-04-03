Облака-наковальни нагревают планету меньше, чем считалось ранее

Французские исследователи смоделировали, как кучево-дождевые облака в тропиках влияют на глобальное потепление. Они упростили основные характеристики облаков и выяснили, что изменения в их площади сказываются на глобальной температуре гораздо меньше, чем считалось ранее. В будущем ученые проверят, как плотность и яркость облаков влияет на глобальное потепление. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

© Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Облака отражают солнечный свет и тем самым охлаждают планету. Особую роль в этом процессе играют облака-наковальни, или кучево-дождевые облака, распространенные в тропиках. Они обладают плотной массой и содержат в себе большое количество воды. Наковальнями облака называют из-за их формы — вертикальная колонна расплывается наверху, образуя плоскую поверхность, похожую на кузнечный инструмент. Облака-наковальни поглощают некоторую часть солнечной радиации, падающей на них, и могут как охлаждать, так и нагревать планету.

Французские ученые решили выяснить, как кучево-дождевые облака влияют на глобальное потепление. Для этого они разработали модель, в которой упростили основные характеристики облаков — их высоту, размер и температуру. Оказалось, что изменения в площади облаков оказывают в 2 раза меньше влияния на глобальное потепление, чем считалось ранее.

В будущем исследователи проверят, как на повышении температуры сказывается яркость и плотность облаков.