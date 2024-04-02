Воспоминания синиц гаичек оказались похожи на штрих-код

Черношапочные гаички — один из видов синиц — живут в Северной Америке. Там тоже бывает холодная и снежная зима, и Poecile atricapillus, чтобы не умереть с голоду, придумали свой способ выживания: в теплый сезон они делают множество тайников с едой — до 5000 в день.

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Их феноменальная память привлекла ученых, которые записали активность клеток мозга птиц и поняли, что воспоминания гаичек похожи на штрих-код: свой для каждого тайника. Об исследовании сообщает Институт Цукермана в Колумбии (США).

«Синицы — гении памяти. Они довели до совершенства эпизодическую память — способность мозга запоминать определенные моменты, например, когда они спрятали немного еды под корой дерева или в сучке. Для них это может оказаться вопросом жизни и смерти», — отмечается со ссылкой на ведущего исследователя Дмитрия Аронова.

Но как именно работает эта эпизодическая память? Прошлые исследования показали, что в это время у гаичек работает гиппокамп — та же структура мозга, что отвечает за сохранение информации у любого позвоночного, включая человека.

Чтобы глубже понять процесс, ученые построили для гаичек специальный вольер, имитирующий природные места для тайников. Шесть камер фиксировали порхающих птиц. Система искусственного интеллекта автоматически отслеживала моменты, когда они прячут или достают еду. А ученые в это время наблюдали за активностью мозга.

Обнаружилось, что каждый раз, когда синица прячет семечко, нейроны гиппокампа активируются по уникальной схеме. Эти же мимолетные активности фиксировали снова, когда птицы вскрывали конкретный тайничок.

«Это поразительные, но очень краткие модели активности — в среднем всего около секунды. Это очень легко пропустить, если не знать, когда точно смотреть и почему они активируются», — пояснил научный сотрудник-постдокторант Сельмаан Четтих.

Проанализировав данные, ученые провели аналогию со штрих-кодами: в мозгу синицы возникает своя метка для каждого события. Уникальность этих моделей памяти в том, что они не зависят от активности тех нейронов гиппокампа, которые, как считается, позволяют запоминать нам информацию о местах. Синичкины «штрих-коды» возникают дополнительно и отличаются даже для тайников, сделанных в одном месте, но в разное время, или же рядом и одновременно.

Однако, исследование еще не завершено. Так, предстоит выяснить, как активируются нейроны в те моменты, когда птица уже думает о месте тайника, но пока не добралась до него — для этого нужны более длинные расстояния, чем в используемом сейчас вольере. Кроме того, исследователи хотят уточнить взаимосвязь намерения и «штрих-кода»: отправится ли птица к тайнику, если активируется модель воспоминания?