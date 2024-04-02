Nothing Phone (2a) против Xiaomi Poco X6 Pro: что покупать

В одном из выпусков на YouTube-канале «SMART ОБЗОР» рассказали об особенностях смартфонов Xiaomi Poco X6 Pro и Nothing Phone (2a).

По комплектации Poco X6 Pro оказывается однозначно лучше, чем Nothing Phone (2a). В коробке со смартфоном вы получите зарядку на 67 Вт, чехол, кабель, плёнку сразу же на дисплее. Что касается Nothing, то вместе с ним будет идти лишь кабель, а на экране тоже будет наклеена плёнка.

Сканер отпечатков пальцев срабатывает быстрее и точнее на Poco. У обоих смартфонов сканеры находятся под экраном.

Дисплей у X6 Pro имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 1,5К, у Nothing — 6,7 дюйма и Full HD+. В обоих случаях матрица AMOLED, частота обновления 120 Гц. Пиковая яркость у Poco — 1500 нит, у Nothing — 1400 нит.

По вибро у смартфонов паритет. По звучанию чуть лучше оказался Poco.

Что касается процессоров, то Xiaomi работает на Dimensity 8300 Ultra (8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ ПЗУ), а Nothing — на Dimensity 7200 Pro (8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ).

В играх и в целом по производительности лучшие результаты показывает Poco.

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

Ёмкость аккумулятора у обоих смартфонов — 5000 мА*ч. Poco X6 Pro в среднем выдавал около 7 часов экрана, а Nothing Phone (2a) — примерно 7,5 часов, причём грелся он меньше. Заряжается до 100% Poco за 40 минут, Nothing (зарядка на 45 Вт) — за 58 минут.

Poco оснащён основной камерой на 64 МП, ультрашириком на 8 МП, макро на 2 МП и селфи-камера на 16 МП. Что касается Nothing, то у него есть основной объектив на 50 МП, ультраширик на 50 МП и селфи на 32 МП. С точки зрения фотосъёмки Nothing работает стабильнее, да и кадры делает зачастую приятнее, чем Xiaomi. То же самое касается видеосъёмки.

Датчик приближения у Xiaomi программный, поэтому он работает хуже, чем оптический у Nothing.

Вывод

У каждого из рассмотренных аппаратов есть свои плюсы. Poco дешевле, у него более быстрая память, более мощный процессор, лучше комплектация, быстрее зарядка. Nothing Phone привлекает необычным дизайном, лучшей автономностью, видеосъёмкой, хорошим датчиком приближения, красивым интерфейсом.