Британский музей 150 лет скрывал древние артефакты из Эфиопии

Британский музей обвиняют в намеренном сокрытии эфиопских артефактов, которые не показывали широкой публике на протяжении 150 лет. Служба по надзору за информацией Великобритании начала расследование.

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Речь идет об 11 священных алтарных табличках из дерева и камня, которые были захвачены британскими солдатами в качестве трофеев в 1868 году после битвы при Макдале. Эти скрижали никогда не выставлялись на обозрение, подробной информации о них на сайте учреждения нет. Даже кураторы и попечители музея не допускаются к ним – в специальную комнату могут войти только эфиопские священнослужители. В 2019 году министр культуры Эфиопии Хируто Кассау во время визита в музей потребовал британцев вернуть святыни на родину.

В августе 2023 года некоммерческая организация, которая собирает информацию о культурной реституции, подала запрос в музей на получение информации о скрижалях, но содержательного ответа не получила. В итоге НКО подала жалобу в Службу по надзору за информацией Великобритании, заявив, что музей не предоставляет материалы о наличии у них ценных трофеев времен колониальных войн.

Закон о Британском музее 1963 года запрещает возврат экспонатов за исключением крайне редких ситуаций. По мнению представителей организации, таблички могут быть возвращены, если попечители музея сошлются на юридическое исключение, согласно которому предметы можно вернуть, если посчитать их непригодными для хранения. Поскольку скрижали никогда не будут выставляться или изучаться, они подходят под эту категорию, приводит The Guardian вердикт НКО.

Ранее правнучки короля народа сакалава с Мадагаскара потребовали от Франции вернуть череп их предка, который хранится в Музее человека в Париже. Колониальные войска обезглавили короля Тоэра в 1897 году, а его останки были вывезены в Европу вместе с другими трофеями.