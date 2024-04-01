Одну из самых редких колибри в мире смогли снять на видео

Исследователи из Американского заповедника птиц и Национального университета Колумбии смогли снять на видео сине-зеленую колибри Campylopterus phainopeplus, которая считается одной из самых редких птиц. Запись и фотографии были размещены на сайте заповедника.

Campylopterus phainopeplus считалась исчезнувшим видом 64 года. Однако эту птицу неожиданно вновь заметили в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на севере Колумбии в 2022 году.

Теперь же исследователям удалось снять ее на видео и сделать фотографии. В результате наблюдения за ними ученые выяснили, что колибри обитает на территории круглый год, не мигрируя. Кроме того было установлено, что ареал обитания птиц чрезвычайно ограничен: их можно увидеть только в четырех из пяти районов вдоль бассейна реки Гуатапури.