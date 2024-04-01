Xiaomi запустит линейку мощных Turbo-смартфонов

В китайских соцсетях компания Xiaomi сообщила, что готовящийся к анонсу смартфон Redmi Note 13 Turbo положит начало новой серии устройств – Turbo. Вторым девайсом в этой линейке станет Redmi Turbo 3. На это обратило внимание издание GizmoChina.

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Подробностей о Redmi Turbo 3 мало. Наверняка известно только то, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 3. Данный чип является "урезанной" версией флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что смартфон дебютирует в Китае уже в апреле 2024 года. Позже он выйдет на глобальном рынке и, как предполагает GizmoChina, будет переименован в Poco F6. Кроме того известно, что под этим брендом готовится еще одна модель – F6 Pro – которая, по слухам, получит полноценную версию Snapdragon 8 Gen 3 и выйдет в мае.

Какие еще смартфоны войдут в Turbo-серию, неизвестно. Однако Xiaomi заявила, что устройства данной линейки призваны "изменить ландшафт производительности среднего класса".