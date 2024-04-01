Мини-ПК MechRevo с видеокартой RTX 4060 оценили в $690

В Китае анонсирован новый мини-компьютер местного бренда MechRevo. Устройство называется iminiG.

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Особенности

Компьютер построен на 10-ядерном процессоре Intel i5-13450HX, а за обработку графики отвечает GPU GeForce RTX 4060 Laptop с энергопотреблением до 140 Вт. За охлаждение компонентов отвечает система, состоящая из радиаторов диаметром 90 мм, тепловых трубок и вентиляторов.

Питание iminiG обеспечивается наружным блоком с выходной мощностью 240 Вт. На передней панели корпуса расположен переключатель режимов работы системы охлаждения (тихий/максимальный).

© MobiDevices

Мини-ПК имеет объём 4,5 литра и размеры 316,9×223,9×90,7 мм. Компьютер поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 6, имеет два порта USB-A 3.2, два USB-A 2.0, один USB-C 3.2, а также сетевой RJ-45 и видео-выходы miniDP и HDMI 2.1.

Сроки выхода и цена

Продажи MechRevo iminiG стартуют с 8 апреля. Стоимость предзаказа мини ПК составляет $690.