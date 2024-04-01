Google назвала средний срок использования смартфонов Pixel

В среднем каждый смартфон Pixel от Google используется семь лет перед тем, как оказывается заброшенным. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на интервью вице-президента Google по программному обеспечению (ПО) Шанга Чау.

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Чау сделал это заявление, объясняя, почему компания решила поддерживать смартфоны Pixel обновлениями ПО именно на протяжении семи лет. По словам Чау, семь лет – это средний срок использования их смартфонов. Примечательно, что в данную цифру входит период использования несколькими владельцами, то есть смартфоны Pixel активно продаются на вторичном рынке.

Топ-менеджер Google также отметил, что обеспечить свои устройства столь долгой поддержкой компании позволил переход на фирменные процессоры Tensor. Унифицированные схемы чипов Tensor позволяют Google быстрее и лучше оптимизировать Android под Pixel.

Важную роль также сыграл переход на круглогодичные программы бета-тестирования и ежеквартальные выпуски прошивок QPR. Google теперь получает более подробные отзывы об обновлениях, прежде чем они попадут в массы. Это означает, что компания теперь может переносить функции, которые когда-то были зарезервированы для основных версий Android, в более мелкие и более частые обновления.