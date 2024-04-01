В Израиле нашли места охоты древних людей на слонов

Археологи из Тель-Авивского университета выяснили, что предки людей добывали кремень для изготовления оружия, с помощью которого они убивали и разделывали слонов, на территории региона Верхняя Галилея в Израиле. Об этом сообщает Live Science.

© Unsplash

Ученые исследовали многочисленные древние карьеры Верхней Галилеи и выяснили, что там располагались источники воды, которые привлекали мигрирующие стада слонов. Археологи пришли к выводу, что Homo erectus (Человек прямоходящий) - ранний предок современных людей - примерно 500 тысяч лет назад добывал в этих местах кремень для изготовления охотничьих орудий.

Соавтор исследования, археолог Меир Финкель рассказал, что слон потребляет в среднем 400 литров воды в день, поэтому у слонов фиксированные траектории движения, касающиеся одних и тех же водоемов. Археологи изучили древние маршруты миграции слонов, предложенные более ранними исследованиями, и обнаружили, что они соответствуют древним карьерам Верхней Галилеи.

Карьеры находятся в нескольких минутах ходьбы от основных памятников палеолита в долине Хула, между Галилейским морем и границами Израиля с Сирией и Ливаном.

Археологи заявили, что доисторические охотники на слонов считали кремень особенно подходящим для своего дела. Древние люди даже оставляли в этой местности подношения.

«Охотники-собиратели придавали большое значение источнику камня - самому карьеру - наполняя его силой и святостью, а, следовательно, и духовным поклонением», - рассказал соавтор работы Ран Баркай.

Более ранние исследования показали, что слоны были основным источником пищи в регионе для Homo erectus. Поскольку тушу слона было трудно сохранить, особенно если поблизости находились хищники, древним людям требовалось быстро разделывать добычу. Для этого было необходимо заранее подготовить режущие инструменты в большом количестве - и хранить их поблизости.