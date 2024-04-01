Ученые впервые нашли ленточного червя в янтаре возрастом 99 млн лет

Ученые описали уникальную находку — ископаемые остатки ленточного червя, сохранившиеся в качинском янтаре возрастом примерно 99 млн лет. Об этом сообщает журнал Geology.

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Необычный кусок янтаря изучили палеобиологи из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук вместе с коллегами из Ростокского университета в Германии и Музея драгоценных камней Мьянмы. Сами по себе паразиты редко оставляют свой след в геологической истории, а потому обнаруженные гельминты представляют особенную ценность.

Выяснилось, что в янтаре находятся останки паразита класса цестоды, или ленточных червей. У них сложный жизненный цикл, а фоссилии эндопаразитов находят чрезвычайно редко из-за их мягких тканей и скрытой среды обитания. До сих пор древнейшими ископаемыми остатками ленточного червя, о котором знали ученые, были яйца, найденные в копролите акулы из пермского периода. При этом отсутствие примеров затрудняет для ученых понимание ранних этапов эволюции этого класса.

Фоссилия в камне представляет собой лишь щупальце длиной 9,81 мм и шириной 0,16 мм. Поскольку целиком паразит не сохранился, его описывали в сравнении с современными цестодами. Судя по длине щупалец, окрасу и типу скелета, ленточный червь схож с отрядом Trypanorhyncha. Их личинки поражают беспозвоночных вроде ракообразных, а также костистых рыб. Кроме того, взрослые особи паразитов обитают в пищеварительном тракте акул и скатов.

Также в янтаре сохранились некоторые волоски глейхении из отдела папоротников, нимфа щитовки и песчинки. Вероятно, застывала смола на берегу. Ленточный червь мог попасть в смолу, когда его хозяина вынесло на берег. Предположительно, щупальце паразита оторвалось, когда рыбу съел наземный хищник: например, динозавр.