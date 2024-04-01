Уровень загрязнения воздуха в Москве 01 апреля 2024 г.

<p>Вблизи автотрасс по данным на 14:00 максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – 0,2 ПДКм.р., диоксид азота – 0,4 ПДКм.р., оксид азота – 0,2 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – 0,4 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ2.5 – 0,2 ПДКм.р.</p> <p>На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода – 0,1 ПДКм.р., диоксид азота – 0,2 ПДКм.р., оксид азота – 0,1 ПДКм.р., диоксид серы – 0,1 ПДКм.р., приземный озон – 0,8 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – 0,3 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ2.5 – 0,2 ПДКм.р.</p> <p>Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.</p> <p><em>ПРОГНОЗ: 02 апреля 2024 года метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.</em></p>