Ученые обнаружили у птиц способность шифровать воспоминания

Пока людям с трудом удается вспомнить, куда они положили ключи несколько минут назад, черношапочные гаички — небольшие птицы из отряда синицевых — без труда вспоминают, где спрятаны их угощения. Ученые из США выяснили, что эти птицы создают воспоминания о спрятанных угощениях, сравнимые со штрих-кодами, рассказала газета The Guardian.

Черношапочные гаички прячут еду в теплые месяцы. По оценкам ученых, одна птица может спрятать до 500 тысяч кусочков еды за год.

В рамках своего эксперимента американские ученые разбрасывали семечки в помещении с более чем 120-ю локациями, подходящими для птичьих тайников. Затем в это помещение запускали птиц и записывали их поведение на видео.

Также исследователи использовали имплантированный в мозг каждой птицы зонд, чтобы записать активность нейронов в гиппокампе — структуре мозга, имеющей решающее значение для формирования памяти.

Результаты показали, что каждый раз, когда гаичка прятала семена, в ее гиппокампе активировались разные комбинации нейронов. Это приводило к модели активности, напоминающей формирование штрих-кода. Когда птица возвращалась за семечками, в ее мозгу активировался тот же «штрих-код», который она создала, чтобы запомнить тайник.

Доктор Сельмаан Четтих из Колумбийского университета заявил, что результаты исследования могут быть применимы к мозгу человека и других млекопитающих.

Ранее исследование ученых из Обернского университета в Алабаме показало, что если дать тревожной собаке игрушку для жевания, это поможет ей сосредоточиться, снизить физиологическое возбуждение и улучшить память.

Участвовавшим в эксперименте собакам также давали задание на прохождение лабиринта. Ученые выяснили, что собаки, которые жуют игрушки более интенсивно, демонстрируют лучшие результаты в этом тесте.