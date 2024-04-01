Ученые выяснили, как животные реагируют на полное солнечное затмение

На протяжении многих веков люди удивлялись поведению животных во время полных затмений, когда тень Луны погружает полосу Земли в безвременные сумерки. Вот что сейчас по этому поводу известно.

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Собрать данные, связанные с реакцией животных на полное затмение, — задача непростая. Отчасти потому, что случаются такие затмения не так часто. В среднем на нашей планете в любом месте полное солнечное затмение наблюдается только раз в 375 лет.

Но в 2017 году изучение этой реакции стало возможным. С одной стороны, благодаря буму краудсорсинговой науки в последние десятилетия, с другой — благодаря чистой удаче, так как это затмение пересекло планету.

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Команда учёных определила три способа, которыми животные реагировали на затмение. Некоторые из них (лорикеты, Trichoglossus moluccanus и T. haematodus) вели себя так же, как в ночное время суток, некоторые животные (жирафы) демонстрировали тревогу, а некоторые вообще не показали никакой внешней реакции (медведи гризли).

Также во время пика затмения две галапагосские черепахи (Chelonoidis nigra) начали размножаться. Все черепахи в вольере смотрели в небо после того, как затмение завершилось.

Воодушевленные своими успехами в 2017 году, Хартстон-Роуз и Джонсон организовали проекты, связанные с наблюдением полного солнечного затмения, которое пройдёт через Мексику, США и Канаду 8 апреля. Особенно интригует то, как будут реагировать на это событие птицы.