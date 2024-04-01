Обнаружена новая катастрофическая звезда

Ученые Института астрофизики Лейбница в Потсдаме обнаружили новую катастрофическую переменную полярного типа на расстоянии более трех тысяч световых лет от Земли. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Катастрофические переменные (CV) представляют собой двойные звездные системы, состоящие из белого карлика и нормальной звезды-компаньона. Их яркость неравномерно увеличивается в несколько раз, а затем снова снижается до состояния покоя. Поляры относятся к подклассу CV, которые отличаются от других подобных объектов наличием очень сильного магнитного поля у белых карликов.

Исследователи проанализировали данные наблюдений, проведенных с помощью рентгеновского телескопа XMM-Newton и сопоставили с каталогом кандидатов на катаклизмические переменные, предоставленным в выпуске данных Gaia Data Release 3.

Были идентифицированы два отдельных провала в яркости одного из объектов, которые демонстрируют повторяющуюся картину с точным периодом 112,4 минуты. Эти провалы могут быть вызваны затмением белого карлика звездой-донором или затемнением области аккреции на белом карлике аккреционным потоком.

Новая катастрофическая переменная получила обозначение XMM J152737.4-205305.9 (сокращенно XMM 152737). Этот поляр находится на расстоянии примерно 3770 световых лет от Земли, а ее рентгеновская светимость оценивается в пределах от 30 до 60 нониллионов (30-я степень десятки) эрг в секунду. Масса белого карлика и вторичной звезды оценивается в 0,8 и 0,14 солнечной массы соответственно.