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Huawei P70, ноутбуки и даже автомобиль: Huawei представит в апреле сразу 11 новинок

Huawei готовится к масштабному релизу в апреле: компания может представить до 11 новых продуктов.

Huawei представит в апреле сразу 11 продуктов
© Ferra.ru

Среди них флагманский смартфон P70, ноутбуки, планшеты, умные часы, электромобиль и многое другое!

Список ожидаемых новинок:

  • Серия смартфонов Huawei P70
  • Ноутбук MateBook X Pro 2024
  • Новый смартфон Nova
  • Беспроводные наушники FreeLace Pro 2
  • Умные часы Watch 4 Pro Space Exploration Edition
  • Новый планшет
  • Новые модели электромобилей AITO M5 и Luxeed S7
  • Умная система для дома
  • Smart Screen S5 (возможно, обновление Vision 3 SE)
  • Новые цветовые решения для умных часов Watch GT 4
  • Умный дверной замок Plus

Хотя многие из этих продуктов уже упоминались в слухах, Huawei пока не подтвердила их официально и не назвала точную дату презентации.

Неясно, будет ли это одно большое событие или компания будет выпускать новинки постепенно в течение апреля.

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