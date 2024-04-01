Huawei представит в апреле сразу 11 продуктов

Huawei готовится к масштабному релизу в апреле: компания может представить до 11 новых продуктов.

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Среди них флагманский смартфон P70, ноутбуки, планшеты, умные часы, электромобиль и многое другое!

Список ожидаемых новинок:

Серия смартфонов Huawei P70

Ноутбук MateBook X Pro 2024

Новый смартфон Nova

Беспроводные наушники FreeLace Pro 2

Умные часы Watch 4 Pro Space Exploration Edition

Новый планшет

Новые модели электромобилей AITO M5 и Luxeed S7

Умная система для дома

Smart Screen S5 (возможно, обновление Vision 3 SE)

Новые цветовые решения для умных часов Watch GT 4

Умный дверной замок Plus

Хотя многие из этих продуктов уже упоминались в слухах, Huawei пока не подтвердила их официально и не назвала точную дату презентации.

Неясно, будет ли это одно большое событие или компания будет выпускать новинки постепенно в течение апреля.