Назван самый мощный Android-смартфон на данный момент

Как и в среднебюджетном списке, в мартовском рейтинге AnTuTu среди Android-флагманов произошла смена лидера: Asus ROG 8 Pro с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 обошел Oppo Find X7, который до этого доминировал два месяца подряд.

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Asus ROG 8 Pro набрал в AnTuTu 1 008 282 балла, опередив Oppo Find X7 на 20 631 балл. iQOO 12 с тем же Snapdragon 8 Gen 3 замыкает тройку лидеров.

AnTuTu отмечает, что Oppo Find X7 остается актуальным флагманом и конкурентным выбором благодаря своей универсальности и стабильности.

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Отметим, что в пятерку лидеров также вошли Red Magic 9 Pro+, Vivo X100 Pro и iQOO Neo9 Pro.

Напомним методологию тестирования: данные собирались с 1 по 31 марта 2024 года. При этом AnTuTu использует средние баллы, а не самые высокие. Для каждого смартфона учитываются не менее 1000 тестов.