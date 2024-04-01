$92.37+0.1099.53-0.18
Войти в почту

Раскрыто влияние гравитационных волн на появление жизни

Ученые Королевского колледжа Лондона раскрыли влияние гравитационных волн в космосе на возникновение жизни на Земле. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Раскрыто влияние гравитационных волн на появление жизни
© Lenta.ru

Живые организмы в основном состоят из водорода, углерода и кислорода, а также множества дополнительных микроэлементов. Многие элементы с атомным номером ниже 35 образуются в результате сверхновых. Около половины атомов тяжелее железа, присутствующих на Земле, производятся в результате r-процесса — быстрого процесса захвата нейтронов, когда тяжелое атомное ядро захватывает свободные нейтроны до того, как успевает распасться.

Исследователи подсчитали, что r-процесс обеспечил 96 процентов всего количества стабильного изотопа йода-127, который нужен для существования живых организмов, большую часть брома и гадолиния, а также всего тория и урана. Йод необходим для ключевых гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, а бром используется для создания коллагеновых каркасов при развитии тканей. Торий и уран имели косвенное значение для появления жизни, поскольку их радиоактивный распад влияет на тектоническую активность.

Предполагается, что r-процесс происходит в результате слияния двух нейтронных звезд, что известно под названием килоновой. Сами слияния были бы невозможны без испускания гравитационных волн, благодаря которым вращающиеся вокруг друг друга нейтронные звезды сближаются по спирали.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости