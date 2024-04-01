Специалист по Apple разочаровался в iPhone 15 Pro

Редактор российского издания про потребительскую электронику iPhones.ru Артем Баусов поделился впечатлениями от использования iPhone 15 Pro на протяжении полугода. В выводе журналист призвал читателей не покупать этот смартфон Apple.

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Одним из главных нововведений iPhone 15 Pro стала программируемая кнопка Action Button, которая пришла на смену рычажку включения беззвучного режима. По словам Баусова, после нескольких экспериментов он назначил на нее включение беззвучного режима и забыл о ее существовании. Увеличенная емкость аккумулятора также не дала заметного прироста к автономности по сравнению с iPhone 14 Pro.

Другой инновацией iPhone 15 Pro стал титановый корпус. Журналист отметил, что «вау»-эффект от нового материала прошел через несколько дней пользования устройством. Поэтому разница с прошлым поколением в этом аспекте, по его словам, не ощущается.

«Что алюминий, что титан – разницы никакой. Совсем», – написал Баусов.

Мощь чипа A17 Pro, на которую Apple делала упор во время презентации смартфона, эксперт назвал маркетинговой уловкой. По прошествии полугода оказалось, что ресурс процессора банально негде использовать. Три большие игры для iPhone 15 Pro/Pro Max (Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake и Death Stranding) Баусов назвал сомнительными, поскольку они плохо оптимизированы под смартфоны и, судя по отсутствию обновлений, решаться проблема, скорее всего, не будет.