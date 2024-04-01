Скорость интернета увеличили в миллионы раз

Международная группа ученых нашла способ увеличить скорость широкополосного интернета в миллионы раз. Об этом сообщает издание Gizmodo.

О прорыве рассказали специалисты Астонского университета (Великобритания), Национального института информационных и коммуникационных технологий в Японии и американской компании Nokia Bell Lab. Им удалось использовать новые диапазоны волны в стандартных волоконно-оптических системах.

Ученые рассказали, что в рамках теста удалось добиться скорости 301 миллиона мегабит в секунду, что в 4,5 миллиона раз больше средней скорости домашнего интернета в Великобритании — около 69,4 мегабита в секунду.

Инженеры объяснили, что обычно коммерческие компании используют диапазоны C и L. Однако авторы нашли два дополнительных спектральных диапазона, условно назвав их E и S. Они были доступны и ранее, однако провайдеры были удовлетворены обычными диапазонами. Для разгона скорости инженеры создали оптический усилитель сигнала.

По словам авторов исследования, новая технология обеспечит прорыв в области изучения интернета. Специалисты подчеркнули, что с их помощью можно ускорить интернет по всему миру, не прибегая к модернизации широкополосных сетей.

В середине марта Федеральная комиссия по связи (FCC) США обозначила новый стандарт широкополосного интернета. Если раньше интернет считался широкополосным при достижении скорости 20 мегабит в секунду, то теперь минимальное значение составило 100 мегабит в секунду.