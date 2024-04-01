На Украине назвали условие для блокировки TikTok в стране

Власти Украины могут рассмотреть возможность блокировки социальной сети TikTok в стране, если подобный запрет будет введен в США. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

В середине марта Палата представителей поддержала законопроект о возможном запрете TikTok в США. Законодатели предлагают дать владельцу соцсети (китайской компании ByteDance) шесть месяцев на ее продажу, в противном случае может последовать запрет TikTok в США. Инициатива направлена на рассмотрение в Сенат. Президент США Джо Байден ранее сообщил, что подпишет документ, если он будет одобрен обеими палатами законодательного органа.

"У нас, с одной стороны, есть такое основание для санкций - если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень непросто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг", - сказал Юрчишин в интервью агентству РБК-Украина в ответ на вопрос о том, введет ли Киев санкции против TikTok, если это сделает Вашингтон.

По его словам, в Киеве "следят за процессом".

TikTok - это не первая платформа, о запрете которой заговорили на Украине. В последние месяцы в стране активно обсуждается вопрос о потенциальной угрозе мессенджера Telegram для нацбезопасности. В ноябре 2023 года эту тему поднял занимавший тогда должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявивший о готовности властей полностью запретить мессенджер. 25 марта в Раду был внесен законопроект о регулировании работы Telegram и других общественных платформ, через которые распространяется информация. Законопроект, помимо прочего, предполагает требование о блокировке как отдельных лиц, так и каналов в целом, а также наличие на Украине полномочного представителя для осуществления коммуникации с государственными органами.

Вместе с тем почти половина украинцев, по данным опросов, негативно воспринимают действия властей по контролю за информацией в интернете.