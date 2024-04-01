Разработчик ChatGPT планирует открыть первый офис в Азии

Разработчик генеративной нейросети ChatGPT американская фирма OpenAI планирует в апреле открыть представительство в Токио, которое станет первым для компании в Азии. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

По его информации, сотрудники азиатского офиса OpenAI будут предлагать специализированные услуги местным компаниям, заинтересованным в применении искусственного интеллекта в коммерческих целях. Кроме того, открытие представительства в Японии позволит американскому разработчику участвовать в выработке правил использования искусственного интеллекта, говорится в сообщении.

В 2023 году руководитель Open AI Сэм Альтман провел встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, во время которой намекнул о планах компании создать филиал в этой стране.

ChatGPT- компьютерная программа с искусственным интеллектом, способная поддерживать диалог с пользователем и генерировать осмысленные тексты разных форматов. Кроме того, ChatGPT может решать математические задачи, переводить с одного иностранного языка на другой и даже писать программный код для мобильных приложений. В январе 2023 года американский технологический гигант Microsoft объявил о намерении вложить миллиарды долларов в лабораторию искусственного интеллекта компании OpenAI, которая создала ChatGPT.