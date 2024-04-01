macOS-троян маскируется под установочный файл браузера Arc

Вредоносная реклама и фейковые веб-сайты используются в новых кампаниях по распространению вредоносной программы Atomic Stealer, заточенной под работу в операционной системе macOS.

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В новом отчете Jamf Threat Labs эксперты пишут, что задача Atomic Stealer осталась прежней — похитить конфиденциальные данные пользователей macOS.

Например, в этот раз злоумышленники пытаются пробить тех, что ищет браузер Arc в поисковиках. С помощью вредоносной рекламы людей перенаправляют на фейковый сайт airci[.]net, замаскированный под официальный ресурс разработчиков необычного интернет-обозревателя.

«Интересный нюанс: на вредоносный сайт нельзя зайти напрямую, в этом случае он будет выдавать ошибку. Попасть на ресурс можно только по специально пригласительной ссылке», — объясняют исследователи.

С этого сайта скачивается файл образа диска — «ArcSetup.dmg», содержащий Atomic Stealer. Последний выводит фейковое окно ввода пароля администратора, после чего получает возможность вытаскивать все интересующие данные.

Специалисты Jamf Threat Labs также наткнулись на другой сайт — meethub[.]gg, предлагающий бесплатный софт для планирования и организации групповых рабочих звонков. На этом ресурсе можно встретить другого трояна для macOS — Realst.